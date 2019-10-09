В Киеве уничтожили мурал американского художника

В Киеве уничтожили мурал американского художника127 Читать материал на украинском
Огромный мурал размещался на одном из зданий на Дарницкой площади.
Корреспондент ObozTV Юрий Пугач прибыл на место, где еще неделю назад располагался этот арт-объект. Мурал в 2016 году создал художник из Майами Эрнесто Маранж, он находился на доме по адресу Харьковское шоссе 2-А.
В процессе создания объекта возникали проблемы, в частности в процессе написания мурала у художника из Майями украли все краски. Впрочем арт-объект таки появился. Сейчас его зарисовали, чтобы начать работы по утеплению стены дома, где он находился.
Жители этого дома объясняют, что мурал - это конечно очень хорошо, но зима уже близко, и нужно утепляться. Между тем пользователи соцсетей и другие киевляне выразили возмущение уничтожением арт-объекта.
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