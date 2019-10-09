В Киеве уничтожили мурал американского художника

Огромный мурал размещался на одном из зданий на Дарницкой площади.

Корреспондент ObozTV Юрий Пугач прибыл на место, где еще неделю назад располагался этот арт-объект. Мурал в 2016 году создал художник из Майами Эрнесто Маранж, он находился на доме по адресу Харьковское шоссе 2-А.

В процессе создания объекта возникали проблемы, в частности в процессе написания мурала у художника из Майями украли все краски. Впрочем арт-объект таки появился. Сейчас его зарисовали, чтобы начать работы по утеплению стены дома, где он находился.

Жители этого дома объясняют, что мурал - это конечно очень хорошо, но зима уже близко, и нужно утепляться. Между тем пользователи соцсетей и другие киевляне выразили возмущение уничтожением арт-объекта.

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