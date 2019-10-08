Пашинский – неоднозначная фигура, но вопросов к судебной системе еще больше: юрист

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко прокомментировал арест Сергея Пашинского.

В соцсетях называют арест Пашинского реваншем старой власти, поскольку Пашинского считали одним из пяти главных врагов Кремля.

"Так же я могу сказать, что Пашинского называли рейдером, так же я могу сказать, что некоторые люди называли его преступником. Спорная фигура, однозначно. Поэтому дадим каждому человеку, каждому гражданину относиться к Пашинскому так, как они того хотят. Что касается того, что произошло в суде, здесь два момента: первый – сейчас ситуация, когда решение об избрании меры пресечения по Пашинскому мне совсем не понятно, а второй: генеральная прокуратура закрыла дело по отсутствию состава преступления, это при том, что у Химикуса простреляна нога, и он хромает. Как так? " - отметил Бондаренко.

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