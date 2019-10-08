Формула Штайнмайера подтверждает 9, 10 и 11 пункты Минских договоренностей: юрист

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко прокомментировал заявления Дмитрия Разумкова о том, что Украина будет контролировать границу на Донбассе.

Бондаренко отметил, что не верит в то, что Розумков имеет какую-то уверенность в том, что Украина эту границу контролировать. По его мнению, Розумков просто доджен был что-то сказать по этому поводу, и он это сказал.

Он заявил, что Минские договоренности были подписаны, но не выполнялись, поскольку по нашему мнению, отсутствовал алгоритм выполнения собственно этих положений.

"Россияне говорили, что идем по пунктам, как прописано в минских договоренностях, а мы говорили, что нет, что последовательность не должна обязательно такой, как прописано в этом документе. Сейчас мы подписали формулу Штайнмайера, которая предполагает выполнение 9, 10 и 11 пунктов Минских договоренностей. То есть о выполнении 1, 2, 7 и 8-го мы не говорим. Я в этом случае использую такую аналогию: если у тебя есть дистанция на 100 километров, то ты описал, как ты будешь с 80 по 90 двигаться, а как ты добежишь до 80 и что будет в конце, там где рывок последний, - ответа нет ", - заявил в Бондаренко.

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