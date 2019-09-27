Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:49
МоваЯзык
МедОбоз Главная

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

144 Читать материал на украинском

Ведущие эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила провели обзор самых интересных новостей из Инстаграма политиков.

  • Елена Зеленская посетила один из самых масштабных детских центров Украины в США

  • Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал самые большие достижения за последние годы

  • Гройсман запустил флешмоб

  • Представитель фракции "Слуга народа" Жан Беленюк выставил фотографии со спортивной площадки

Также в этом выпуске журналисты ObozTV посетили Дублин и рассказали много интересного о столице Ирландии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости