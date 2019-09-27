INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила провели обзор самых интересных новостей из Инстаграма политиков.

Елена Зеленская посетила один из самых масштабных детских центров Украины в США

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал самые большие достижения за последние годы

Гройсман запустил флешмоб

Представитель фракции "Слуга народа" Жан Беленюк выставил фотографии со спортивной площадки

Также в этом выпуске журналисты ObozTV посетили Дублин и рассказали много интересного о столице Ирландии.

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