INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков144 Читать материал на украинском
Ведущие эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила провели обзор самых интересных новостей из Инстаграма политиков.
Елена Зеленская посетила один из самых масштабных детских центров Украины в США
Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал самые большие достижения за последние годы
Гройсман запустил флешмоб
Представитель фракции "Слуга народа" Жан Беленюк выставил фотографии со спортивной площадки
Также в этом выпуске журналисты ObozTV посетили Дублин и рассказали много интересного о столице Ирландии.
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