9 украинцев умирают из-за недостатка донорских органов ежедневно

9 украинцев умирают из-за недостатка донорских органов ежедневно100 Читать материал на украинском
Председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства IDONOR" Ирина Заславец прокомментировала восхождение на Говерлу людей с трансплантированными органами.
Она заявила, что все участники были предупреждены о сложности подъема на Говерлу. Вчера все они собрались на вокзале, отправились в путь. И из каждого купе, в котором едут участники, раздавался смех, они активно общаются между собой.
"Есть чувство счастья с самого отправления. Мы хотим сказать, что трансплантация - это шанс на полноценную жизнь. Эта акция очень важна, она призывает общество поддержать трансплантации в Украине. Ежедневно в Украине умирает 9 человек, от того, что не могут получить органы для трансплантации", - заявила Заславец .
По статистике каждый Украинец больше рискует стать реципиентом без шансов получить донорский орган, чем стать донором органов.
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