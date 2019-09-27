9 украинцев умирают из-за недостатка донорских органов ежедневно

Председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства IDONOR" Ирина Заславец прокомментировала восхождение на Говерлу людей с трансплантированными органами.

Она заявила, что все участники были предупреждены о сложности подъема на Говерлу. Вчера все они собрались на вокзале, отправились в путь. И из каждого купе, в котором едут участники, раздавался смех, они активно общаются между собой.

"Есть чувство счастья с самого отправления. Мы хотим сказать, что трансплантация - это шанс на полноценную жизнь. Эта акция очень важна, она призывает общество поддержать трансплантации в Украине. Ежедневно в Украине умирает 9 человек, от того, что не могут получить органы для трансплантации", - заявила Заславец .

По статистике каждый Украинец больше рискует стать реципиентом без шансов получить донорский орган, чем стать донором органов.

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