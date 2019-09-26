Когда РФ говорит, что не начнет войну, это может означать противоположное: военный эксперт

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал разговор Лаврова с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он заявил, что позиция РФ относительно войны в Украине всегда была однозначной. Они заявляют о том, что их там нет, и они выступают в этой ситуации исключительно в роли миротворцев. Эксперт отметил, что Россия в очередной раз может вести двойную игру.

Это же касается и заявлений Лаврова о том, что РФ не будет начинать войну с НАТО. По мнению военного эксперта, когда дипломат говорит "нет", это может означать, что он имеет в виду "да".

Россия, по словам Жданова, продолжает выступать с "мирными инициативами" в соответствии с тем, что прописано в минских договоренностях.

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