Ценные советы для соискателей работы: эксперт по трудоустройству

Ценные советы для соискателей работы: эксперт по трудоустройству48 Читать материал на украинском
Эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым дала ценные советы для соискателей работы. Она также порекомендовала, как лучше вести себя на собеседовании.
Эксперт рассказала, как правильно говорить о своих недостатках. По ее мнению. сейчас работодатели заинтересованы в том, чтобы заниматься развитием своих работников, поэтому о недостатках и минусах не нужно молчать, говорить о них надо честно, но всегда добавлять, что соискатель готов и хочет работать над их исправлением.
Также эксперт рассказала, как влияет внешний вид и одежда во время собеседования на его успешный или неуспешный результат. По мнению Бардадым, важно, чтобы одежда была удобной и такой, в которой соискатель чувствует себя уверенно. По ее словам, мнение о кандидате, как правило составляется уже после просмотра его резюме, ведь то каким образом оно оформлено уже говорит кадровикам о типе мышления и личность соискателя.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.