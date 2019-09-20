Ценные советы для соискателей работы: эксперт по трудоустройству

Эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым дала ценные советы для соискателей работы. Она также порекомендовала, как лучше вести себя на собеседовании.

Эксперт рассказала, как правильно говорить о своих недостатках. По ее мнению. сейчас работодатели заинтересованы в том, чтобы заниматься развитием своих работников, поэтому о недостатках и минусах не нужно молчать, говорить о них надо честно, но всегда добавлять, что соискатель готов и хочет работать над их исправлением.

Также эксперт рассказала, как влияет внешний вид и одежда во время собеседования на его успешный или неуспешный результат. По мнению Бардадым, важно, чтобы одежда была удобной и такой, в которой соискатель чувствует себя уверенно. По ее словам, мнение о кандидате, как правило составляется уже после просмотра его резюме, ведь то каким образом оно оформлено уже говорит кадровикам о типе мышления и личность соискателя.

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