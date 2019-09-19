Полиция отказывается выполнять свои функции: глава таксомоторной ассоциации

Глава таксомоторной ассоциации Украины Андрей Антонюк прокомментировал, когда и почему опасно пользоваться услугами такси.

Он заявил, что это ответственность полиции. Именно они должны следить за нелегальными перевозчиками. Полиция этого не делает уже много лет. Антонюк отметил, что даже подавал на них в суд, поскольку они, по его мнению, единственные, кто действительно может контролировать ситуацию на дорогах и на улицах. Суд признал бездействие полиции противоправным. И полиция вместо того, чтобы начать выполнять решение суда, подала апелляцию на это решение. Апелляцию они проиграли, и это решение вступило в законную силу. Но даже после этого полиция, по словам Антонюка, решение суда не выполняет.

Он отметил, что в результате реформы, когда ГАИ превратилось в полицию, в обязанности новой службы добавились те, которые раньше выполняли другие службы. Это европейская норма, которая действует во всех европейских странах. Но, по словам Антонюка, полиция об этом ничего не знает и уже несколько лет этих функций не выполняет.

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