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18 сентября • обновлено в 13:14
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Кассовые аппараты для всех предпринимателей: комментарии депутата

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Народный депутат 8 созыва Оксана Продан прокомментировала новость о том, что продавцов подержанных товаров обяжут переходить на кассовые аппараты.

Она заявила, что в понедельник состоялось заседание с участием депутатов и большого количества предпринимателей, где они обменялись мнениями относительно законопроекта. После встречи Даниил Гетьманцев пообещал доработать законопроект, и о том, какая его окончательная редакция, пока сказать достаточно сложно.

Она заявила, что ФЛПы пока не бунтуют, и слухи о налоговом или кассовом майдане пока достаточно надуманны, поскольку большинство из тех, кого касается этот закон, просто еще не знают о нем, они работают и не читают новости. Однако, парламент сейчас вносит достаточно много изменений, и кассовые аппараты хотят ввести практически для всех, кроме тех, кто работает на рынках и входит в первую группу ФЛП, которые в год оборачивают меньше 300 тыс. грн, а это довольно небольшая группа предпринимателей.

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