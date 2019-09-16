Зеленский согласится на формулу Штайнмайера: Георгий Тука

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука прокомментировал новости о выборах на Донбасе.

Он заявил, что выборы на Донбассе по формуле Штайнмайера – это попытка втюхать в здоровое тело Украины очаг гангрены

В последнее время прозвучало много заявлений от разных функционеров новой власти. Это касается как должностных лиц, так и людей, которых называют спикерами или членами команды Зе. И эти заявления довольно контроверсионные. Такая непоследовательность позиций вызывает обеспокоенность, которую высказал в том числе и Леонид Кучма, по поводу будущего "нормандского формата", отметил Тука.

"Например, позиция Вадима Пристайко полностью совпадает с моей личной позицией. И я только поддерживаю такую позицию. Но она абсолютно, в корне, не совпадает с требованиями, которые сейчас пытаются получить от Украины Франция с Россией при пассивной позиции Германии, - заявил он.

Тука высказал сомнения в том, что президенту Владимиру Зеленскому удастся устоять во время проведения нормандской встречи и не согласиться на те предложения, к которым нас подталкивает РФ вместе с Францией.

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