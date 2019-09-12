На Донбассе три добробата отдали оружие Нацполиции: комментарии ветерана

Бывший командир роты батальона "Айдар", народный депутат Украины 8-го созыва Игорь Лапин пояснил, почему три добровольческих батальона на Донбассе передали оружие Нацполиции.

"В 2014 году добровольческие батальоны фактически начинали свой боевой путь с трофейным оружием. Помню, как мы ехали на передовую, это был 2014 год... Я, например, ехал, купив себе охотничий карабин… Уже после того у нас было много оружия, когда нам выдавали его ВСУ, потому что батальон "Айдар" подчинялся не МВД, а именно Вооруженным силам Украины. И также у нас было много трофейного оружия", - отметил комбат.

У нас есть добровольческие батальоны, которые находятся постоянно на передовой. Но что делать, когда этот батальон отходит от передовых позиций по приказу на свой пункт постоянно дислокации? Понятно, что если батальон подчиняется МВД или ВСУ, то это оружие хранится в специально отведенных местах. А что делать, если у батальона нет такого пункта постоянной дислокации? Тогда конечно, оружие надо передавать. Насколько я понял из очень многих источников, то было передано именно лишнее оружие – которое не используется, а лежит на складах по месту нахождения этих батальонов территориально, добавил он.

"На передовой, понятно, все необходимое есть для приведения в повышенную боеготовность. А есть еще то, что не используется. Ну, например, закладки, фугасы, я видел очень много вещей на видео передачи этого оружия, от самопального устройств до заводских, в том числе и "фаготы" я видел. Т.е. это оружие, которое должно устанавливаться на соответствующую технику, если в батальоне нет такой техники – а это трофейное оружие – то что с ним делать? Закапывать в землянки?" - заявил Лапин.

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