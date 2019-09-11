Проблема с мусором: экологическое бедствие на Киевщине

Председатель ОО "Общественный совет Подгорцев, Креничей, Романкова" Оксана Волошина заявил, что в Киевской области существует серьезная проблема с мусором.

Она отметила, что жители этого района живут по соседству с Полигоном №5, который уже более 30 лет используется, как огромная свалка. Волошина заявила, что киевский регион является очень густонаселенным. В Киеве, например, находится завод "Энергия", который, по словам эксперта, сжигает 250 тыс. тонн мусора в год, также тут есть Трипольская ТЭЦ, которая входит в 10 топовых объектов, которые больше всего загрязняют окружающую среду в Украине. Кроме этого, она отметила и Полигон №5, куда ежегодно только из Киева завозится 400 тыс. тонн мусора в год. Около 40 тыс. тонн в год туда свозят мусор с Уркаинки и Обухова, добавила Волошина.

Поэтому, по ее словам, Киевскую область правильнее было бы называть не рекреационным регионом, а зоной экологического бедствия.

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