Зеленский встретился с Коломойским: обзор последних новостей

Зеленский встретился с Коломойским: обзор последних новостей182 Читать материал на украинском
В этом блоке Студии OBOZREVATEL ведущий Денис Похила рассказал следующее:
Зеленский попросил Верховную Раду распустить ЦИК
Виктора Чумака назначили главным военным прокурором
Зеленский встретился с Коломойским
Переговоры Зеленского с Путиным
Земан хочет поговорить с Зеленским об автономии для Закарпатья
INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков
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