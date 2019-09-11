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11 сентября • обновлено в 13:26
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Зеленский встретился с Коломойским: обзор последних новостей

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В этом блоке Студии OBOZREVATEL ведущий Денис Похила рассказал следующее:

  • Зеленский попросил Верховную Раду распустить ЦИК

  • Виктора Чумака назначили главным военным прокурором

  • Зеленский встретился с Коломойским

  • Переговоры Зеленского с Путиным

  • Земан хочет поговорить с Зеленским об автономии для Закарпатья

  • INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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