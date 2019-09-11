В США заявили, что Путин хочет вывести войска из Донбасса

Ветеран АТО Глеб Бабич прокомментировал выведение иностранных войск с территории Донбасса.

По его словам, в Штатах есть определенные силы, которые имеют интерес в том, чтобы свести видимую эскалацию к какому-то решению.

"Но если официально будут выведены российские войска с Донбасса, мы пойдем на уступки такие, что мы получим анклав "автономный Донбасс" со своей армией, своими полицейскими, полностью контролируемый Россией, это ничего не изменит. Это не будет означать выход России из Украины, но формально даст определенные обстоятельства, чтобы снизить давление санкций на Россию. Но это не будет правдой", -заявил ветеран АТО.

Он также заявил, что сейчас проходят мощные учения с нашими партнерами. Это не просто учения, это взаимодействие, полезная вещь для обоих сторон и особенно для нашей армии, которая учится организационно действовать на тех основаниях, на которых действуют войска НАТО. Это очень важно, очень необходимо и мы постепенно к этому шли шаг за шагом, добавил Бабич.

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