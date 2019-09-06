Чтобы экономика выросла на 40%, украинцы должны измениться: экономист

Доктор социальной экономики Зиновий Свереда дал прогнозы на курс гривны к доллару в бюджете 2020.

Эксперт отметил, что курс валюты той или иной страны, являются платой за обустройство соответствующего государства. Фактически, курс или ценность национальной валюты - это показатель успеха каждого государства. Он привел пример со стоимостью проезда в такси в Англии и Индии.

"Вот, например, водитель в Англии едет 50 километров в такси, и водитель в Индии едет те же 50 километров. Кажется, что цена на энергоносители одинакова, но оплата за работу в этих странах совершенно разная. То есть, как говорили президенты США: гражданин Америки не может избежать двух вещей - это смерть и налоги ", - отметил Свереда.

Доктор социальной экономики подчеркнул, что если Украина хочет действительно стать великой державой, то ее граждане должны почувствовать себя реальными участниками этого процесса.

Эксперт также прокомментировал заявления о завершении сотрудничества в МВФ. Он отметил, что правительство рассчитывает на приватизацию большого количества государственных предприятий. Здесь он привел пример "Укрзализныци", которая поднимает цены на билеты, при этом пассажиры постоянно жалуются на качество услуг, а сама "Укрзализныця" сообщает об убыточности. Свереда связывает это с неэффективностью предприятия под государственным руководством.

Экономист прогнозирует массовое увольнение госслужащих и замену их на программные диджитальные решения в ближайшие годы. Также он видит высокие поступления от рынка земли. Однако заявления о росте экономики на 40% в Украине он считает нереалистичными. Не потому, что это невозможно для экономики Украины, а потому, что украинцы не готовы к реформам, не готовы менять свою жизнь и быть активными гражданами.

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