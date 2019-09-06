Закрытая встреча Зеленского и ''Слуг народа '': комментарии чиновника

Представитель правительства в Верховной Раде Украины Ирина Верещук заявила, что встреча Зеленского со "слугами народа" была не более и не менее закрытой, чем все предыдущие встречи.

Телефоны казались перед подобными встречами все предыдущие разы, более того, это происходит и на всех других встречах такого уровня, то есть это не одной новостью или нововведением, заявила Верещук. Она добавила, что есть понимание того, что определенные вопросы, которые обсуждаются, должны быть закрытыми и не выноситься в целом, поскольку внутренние и внешние условия, в которых сегодня находится Украина, требуют этого.

Мы находимся в условиях гибридной войны и постоянных информационных атак извне. Мы понимаем, что каждое слово народного депутата или должностного лица, может быть использовано против национальных интересов Украины ", - заявила представительница правительства в Верховной Раде Украины.

Она добавила, что на подобных закрытых встречах, в первую очередь, происходит налаживание коммуникации между президентом и депутатами.

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