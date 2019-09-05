Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 13:40
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Благотворительность - это когда важен результат помощи: директор биржи

25 Читать материал на украинском

Директор Украинской биржи благотворительности Ирина Гуцал прокомментировала новость о том, что 5 сентября во всем мире отмечают Международный день благотворительности.

Она заявила, что благотворительность в Украине еще развивается. Раньше. еще в советское время, это понятие было практически полностью искоренено, и для украинцев обычным делом сейчас является, разве что, подаяния и жертвования милостыни.

Если же говорить о благотворительности, то она является более профессиональной эффективной специализированной помощью, заявила эксперт. Это о том, когда человек не просто что-то сделал, а ему важны результаты этой помощи.

Благотворительность - это когда гражданин может проследить за тем, что именно изменилось, благодаря его участию в том или ином процессе. Можно увидеть и убедиться воочию, как помощь спасла чью-то жизнь, или осуществила чью-то мечту.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Ирина Гуцал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости