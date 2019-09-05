Благотворительность - это когда важен результат помощи: директор биржи

Директор Украинской биржи благотворительности Ирина Гуцал прокомментировала новость о том, что 5 сентября во всем мире отмечают Международный день благотворительности.

Она заявила, что благотворительность в Украине еще развивается. Раньше. еще в советское время, это понятие было практически полностью искоренено, и для украинцев обычным делом сейчас является, разве что, подаяния и жертвования милостыни.

Если же говорить о благотворительности, то она является более профессиональной эффективной специализированной помощью, заявила эксперт. Это о том, когда человек не просто что-то сделал, а ему важны результаты этой помощи.

Благотворительность - это когда гражданин может проследить за тем, что именно изменилось, благодаря его участию в том или ином процессе. Можно увидеть и убедиться воочию, как помощь спасла чью-то жизнь, или осуществила чью-то мечту.

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