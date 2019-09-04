Реформы ВСУ приближают их к стандартам НАТО: Мирослав Гай

Ветеран АТО Мирослав Гай прокомментировал новость о разделении должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.

Главнокомандующий теперь будет подчиняться министру обороны. Это решение связывают с тем, что оборонное ведомство будет осуществлять демократический и гражданский контроль над ВСУ. По словам генерала Колесника, суть такой реформы в четком распределении полномочий между органами военного управления.

Мирослав Гай заявил, что распределения должностей - это требование наших иностранных партнеров, об этом речь идет уже очень давно. Эксперт пояснил, что структура главного командования НАТО распределяется следующим образом - это политический блок, это министр обороны и это стратегическое командование - то есть "военные дипломаты", которые, по словам Гая, являются своеобразным мостиком между политическим руководством и военными, еще есть непосредственные военные, управляющие военными операциями.

Последние дают запросы и оценки по тем угрозам, которые существуют, а стратегическое командование разъясняет военные данные политическому руководству, и таким образом осуществляется принятие решений и управление.

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