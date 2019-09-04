Погода в ближайшие дни: синоптик Гидрометцентра

Синоптик украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык дал прогноз погоды на ближайшие дни в Украине.

Он отметил, что вся Украина почувствовала, что погода меняется. Без дождей останется только юг и восток Украины. Синоптик заявил, что пока нет даже предварительных прогнозов на осень 2019 года, но гидрометцентр Украины уже составил прогноз на сентябрь. По его словам сентябрь этого года будет малодождевым - синоптики ожидают 80-100% осадков от нормы для этого месяца - и в целом погода должна быть на 1-1,5 градуса выше обычной погоды в это время года.

На этой неделе синоптики прогнозируют спад жары на всей территории государства кроме крайнего востока. Туда, по словам эксперта, холодный воздух не доберется. Также жара будет преобладать на Приазовье и на юге Украины. В целом же по территории нашего государства температура снизится на 7-12 градусов. Это понижение температуры будет сопровождаться местами дождями с грозами.

На выходных температура должна подняться на несколько градусов. В Киеве на выходных синоптик прогнозирует 26 градусов выше нуля.

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