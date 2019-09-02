Гривня продолжит стабилизироваться: прогноз экономиста

Экономист Евгений Невмержицкий прокомментировал курсы валют в Украине и дал прогнозы относительно позиции национальной валюты Украины в сентябре этого года.

Он выразил надежду на то, что гривня продолжит стабилизироваться на валютном рынке. Экономист заявил, что все выплаты, которые легли на плечи Украины в этом году, не повлияли на стабильность национальной валюты. Невмержицкий не видит оснований для того, чтобы гривня девальвировала в ближайшем будущем. Он убежден, что гривня будет продолжать стабилизироваться, в первую очередь, из-за того, что резервов для оплаты международных обязательств в Украине сейчас более чем достаточно.

Невмержицкий отметил, что гривня не достигнет бюджетного уровня 29,4 грн за доллар, потому что бюджет принимался предыдущей властью, которая вела другую бюджетную политику. Определенным образом, по словам Невмержицкого эта политика частично еще продолжается, но все равно тот уровень курса гривны, который был заложен в бюджет, по мнению Невмержицкого, не является экономически обоснованным.

По словам эксперта, главная проблема курса гривни - это очень высокая учетная ставка Национального Банка Украины. Это означает, что наша экономика стагнирует, ведь с такой высокой учетной ставкой экономику развивать просто невозможно, добавил Невмержицкий.

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