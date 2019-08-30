Неприкосновенность есть во всех парламентах Европы: политолог

Директор международного института демократий Сергей Таран прокомментировал принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности.

Законопроект поддержали 363 народных избранника. Его внес на голосованию Петр Порошенко. Он напомнил народным избранникам, какую процедуру прошел этот законопроект в предыдущей ВР. Если будут соблюдены все процедуры, в соответствии с новым законом, то он должен начать действовать с января 2020 года.

Сергей Таран заявил, что депутатскую неприкосновенность сняли прежде всего именно потому, что к этому стремилось украинское общество. И разговоры о снятии депутатской неприкосновенности велись уже не один десяток лет. Сам эксперт заявил, что относится к нововведению с осторожностью, ведь неприкосновенность существует во всех парламентах европейских стран, как и в парламенте самого Европейского Союза.

Проблема украинской депутатской неприкосновенности не в том, что она была, а в том, что украинские депутаты очень часто ею злоупотребляли. Поэтому, по мнению эксперта, логичнее было бы говорить о реформировании этого института, а не о полном его отрицании.

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