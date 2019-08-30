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Об альтернативной энергетике от него не слышала: эксперт о новом министре

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Эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева прокомментировала назначение нового министра по вопросам энергетики.

Напомним, что накануне Верховная Рада утвердила состав нового кабинета министров Украины. Яковлева заяивла, что ее комментарии были бы более уместны с его назначением. А сегодня комментировать назначение Алексея Оржеля министром энергетики, по мнению Яковлевой, уже поздно.

Она заявила, что, по ее мнению, началась точка отсчета в 100 дней: что будет сделано. Яковлева заявила, что Оржель до своего назначения не представил никакой программы, поэтому говорить о его видении реформирования в том или ином виде нельзя, поскольку нет предмета разговора. Она выразила уверенность, что очень скоро украинцы увидят, что будет сделано в сфере энергетики.

Яковлева отметила, что Оржель работал с правительством при Порошенко. Она заявила, что ни разу не слышала от него никаких конкретных предложений по внедрению или улучшению статуса альтернативной энергетики в Украине.

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