Волонтеры-мошенники: эксперт советует тщательно изучать, кому отдаете деньги

Волонтеры-мошенники: эксперт советует тщательно изучать, кому отдаете деньги73 Читать материал на украинском
Украинский волонтер, народный герой Украины Алена Шевцова прокомментировала появление мошенников, которые под видом волонтеров собирают деньги для бойцов ВСУ.
Она заявила, что в каждом, даже очень хорошем деле, есть люди, которые делают это дело по зову души, а есть люди которые хотят на этом поживиться. Чаще всего мошенники находят отрасль, в которой люди доверяют больше всего, и пользуются этим доверием. Шевцова отметила, что за пять лет войны уже сформировались организации настоящих проверенных временем волонтеров почти в каждом городе Украины.
Эксперт советует тщательно проверять страницы волонтерских организаций в интернете, там, по ее словам, очень много информации с фамилиями, названиями организаций и фотографиями мошенников. Также она просит больше интересоваться, куда и кому конкретно будут поступать средства, которые предоставляет гражданин. На подобных вопросах мошенники, как правило, "плывут". Шевцова советует гражданам также рассмотреть большие общеизвестные фонды и предоставлять средства с помощью именно таких организаций.
Она добавила, что волонтер никогда не попросит ничего для себя, не буди настаивать и вести себя невежливо, не будет пытаться вызвать чувство вины. Такое поведение Шевцова назвала своеобразными маркерами, которые могут свидетельствовать, что перед Вами мошенник.
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