Волонтеры-мошенники: эксперт советует тщательно изучать, кому отдаете деньги

Украинский волонтер, народный герой Украины Алена Шевцова прокомментировала появление мошенников, которые под видом волонтеров собирают деньги для бойцов ВСУ.

Она заявила, что в каждом, даже очень хорошем деле, есть люди, которые делают это дело по зову души, а есть люди которые хотят на этом поживиться. Чаще всего мошенники находят отрасль, в которой люди доверяют больше всего, и пользуются этим доверием. Шевцова отметила, что за пять лет войны уже сформировались организации настоящих проверенных временем волонтеров почти в каждом городе Украины.

Эксперт советует тщательно проверять страницы волонтерских организаций в интернете, там, по ее словам, очень много информации с фамилиями, названиями организаций и фотографиями мошенников. Также она просит больше интересоваться, куда и кому конкретно будут поступать средства, которые предоставляет гражданин. На подобных вопросах мошенники, как правило, "плывут". Шевцова советует гражданам также рассмотреть большие общеизвестные фонды и предоставлять средства с помощью именно таких организаций.

Она добавила, что волонтер никогда не попросит ничего для себя, не буди настаивать и вести себя невежливо, не будет пытаться вызвать чувство вины. Такое поведение Шевцова назвала своеобразными маркерами, которые могут свидетельствовать, что перед Вами мошенник.

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