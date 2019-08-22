Штраф 34 тыс. грн за использование ''евробляхи'' в такси: советник министра МВД

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко прокомментировал очередную отсрочку штрафов для евробляхеров.

Он заявил, что полиция и таможня уже подготовлены к работе по этому направлению, но есть некоторые нюансы, которые нужно довести до логического завершения. Например, передачу данных. И об этой задержке в передаче данных как раз вчера заявил представитель Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Самая большая проблема сейчас, по словам Мартыненко, - это наличие популистского закона, который позволяет "что-то кому-то растамаживать" - новая власть хочет создать новый закон для всех украинцев с одинаковым правилам и для тех, кто завез авто в прошлом, и для тех, кто будет завозить авто в будущем.

Эксперт также предостерег украинцев от использования автомобилей на еврономерах в коммерческих целях, например, как такси. За такие нарушения предусматривается штраф в размере 34 тыс. Грн.

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