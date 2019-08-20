Как украинские врачи делают бизнес на пациентах

Нет денег - не будет лечение! Несмотря на реформу, в украинской медицине до сих пор господствуют поборы и коррупция.

Даже сейчас вымогатели в белых халатах откровенно вымогают деньги с пациентов. При этом высокое качество предоставляемых услуг никто не гарантирует.

Героиня нашего сюжета – Инна – убедилась в этом на собственном примере. Врач сделал ей две неудачные операции, однако не слишком этим беспокоился. Сказал, что учится на таких пациентах. А деньги пришлось выложить немалые. Исправлять ошибки врача начал его коллега.

Наша корреспондентка решила записаться на прием к специалисту, который первым лечил Инну. Что из этого вышло и подробности истории нашей героини - смотрите в сюжете.

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