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Американские банки нашли доказательства связи Трампа с РФ

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Американское издание "The Wall Steet Journal" утверждает, что американские банки передали в комитеты конгресса документы, в которых доказана связь президента Дональда Трампа с россиянами.

В документах есть электронная переписка, кредитные соглашения, а также другие документы, связанные с бизнесом Трампа. По данным издания, в документах указана информация о связи Трампа и его семьи с российскими представителями, гражданами РФ. Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп обращался в суды, чтобы ограничить доступ третьих лиц к его документам и документам членов его семьи. Но, как показала практика, нашлись те, кто смог получить доступ к соответствующим документам и передать их конгрессу.

Дело, которое длилось около двух лет и расследовало вмешательство россиян в выборы президента США, пока приостановлено и заблокировано, потому что Роберт Мюллер, который является спецпрокурором по этому делу, заявил, что не нашел доказательств, что именно россияне привели Трампа к власти.

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