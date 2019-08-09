Купить валюту теперь можно в кредит без ограничений: комментарий экономиста

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вишнинський прокомментировал решение Нацбанка Украины о разрешении бизнесу покупать валюту за кредитные средства без ограничений.

Пресс-служба НБУ сообщила, что такое решение было принято для продолжения валютной либерализации. Там отметили, что такое решение позволит предпринимателям выгодней эффективно управлять ликвидностью. Вишнинський отметил, что это решение в наибольшей степени влияет на пидпримцив, которые занимаются импортом товаров в Украину, потому что они обычно работают за кредитные средства, для того чтобы осуществить закупку товаров. которые потом нам, как потребителям продают. Теперь, по словам эксперта, такие предприниматели можукть взять кредит на закупку продукции в любое удобное для этого время. Это могут быть как периоды укрепления гривны, или париод, когда продавец за рубежом предлагает какие-то выгодные условия. Ограничения на закупку валюты в кредит было введено в моменты, когда происходил очень сильное давление на гривну, и были небузпидставни опасения от импортеров, что гривна будет и в дальнейшем обесцениваться, подчеркнул эксперт.

Вишнинський отметил, что на курс иностранных валют снятия ограничения не влияет. Скорее наоборот, ограничения вводятся, чтобы Нацбанка легче было контролировать курс. Эксперт добавил, что в будущем, если будут происходить атаки на рубль, то Нацбанк может снова ввести такое или схожие ограничения снова.

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