Роман Бессмертный: реагировать на обстрелы нужно жестко

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный прокомментировал очередные нарушения перемирия на Донбасе.

Он заявил, что следующий раунд переговоров состоится 21 августа. Но Украине, по мнению Бессмертного, нужно действовать уже сейчас. С точки зрения эксперта, в ситуации, которая возникла возле Павлополя, нужно было немедленно наносить ответный удар.

Он также добавил, что нужно было также немедленно закрыть все КПВВ, прекратить через них переход людей и транспортировку любых товаров. Но какие решения будут приняты от самого Романа Бессмертного не зависит. Его работа состоит в том, чтобы подать соответствующие предложения.

"Есть соответствующий разговор, в результате этого разговора достигаются соглашения. Эти соглашения пытаются реализовать. Параллельно есть силы, которые не хотят, чтобы эти договоренности были реализованы и делают все, чтобы они были нарушены. Есть партия мира, и есть партия войны. Пока что партия мира проигрывает этот поединок," - подитожил эксперт

С его точки зрения, реагировать на подобные нарушения необходимо жестко.

"Когда возникает стрельба с той стороны – нужно отвечать, отвечать жестко. И надлежащим образом. Чтобы не было никому повадно нарушать достигнутые договоренности. Для этого нужно использовать весь комплекс мер – боевые, военные, экономичные, социальные, гуманитарные. Какие угодно инструменты надо использовать, чтобы остановить противника от подобного рода нарушения договоренностей," - отметил Бессмертный

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram