Легализация рынка аренды жилья: прогнозы эксперта по недвижимости

Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов прокомментировал новости о легализации рынка аренды жилья.

Правительством рассматривается возможность введения следующих направлений аренды жилья в Украине:

муниципальное жилье, заказчиками которого являются местные власти, и которое может предоставляться в аренду молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сферы и другим молодым специалистам;

арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти и будет предоставляться их сотрудникам на время их работы или службы;

коммерческое арендное жилье, которое будут строить частные компании и сдавать в аренду.

На данный момент в Украине развита только третья категория - коммерческая недвижимость. Эксперт отметил, что аренда в Украине сегодня недооценена, то есть в перспективе аренда будет дорожать. Для Романова остается, за счет чего аренда может подешеветь при условии ее легализации, поскольку после легализации, по словам эксперта, физические лица, которые будут заниматься арендным бизнесом легально, будут платить 20% налогов. Он сомнивается, что предприниматели будут платить этот налог за свой счет, то есть, скорее всего, эти 20% будут заложены в цену для арендатора.

Что касается аренды для молодых семей, то, по мнению Романова, для них более эффективным было бы введение кредита на покупку жилья под 2-3%, как это практикуется в европейских странах.

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