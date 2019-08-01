Новое правительство вспомнит о ''попередниках'': экономист о курсе гривни осенью

Экономист, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук прокомментировал укрепление гривни и дал прогнозы на ближайшие месяцы.

Эксперт подчеркнул, министерство финансов Украины "заигралось в облигации внутреннего займа", что привело к искусственному укреплению гривни из-за перенасыщения рынка иностранной валютой. Он пояснил, что сейчас гораздо выгоднее покупать облигации, ведь при внесении на депозит суммы 50 тыс., вкладчик получит около 6 тыс. годовых, из которых вычтется 19,5% налогов. Если же приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), то можно получить 17,5% доходов в валюте, добавил Гарбарук.

Эксперт заявил, что для него очевидно, что при таких условиях, экономика Украины не работает. Фактически, по мнению экономиста, в экономике есть "дыры", которые нужно чем-то "закрывать", и сейчас их закрывают именно продажей ОВГЗ. Эксперт добавил, что годовой план по продаже ОВГЗ за полгода уже перевыполнен на 15%. Он предупредил, что через полгода ожидается абсолютно обратная ситуация относительно курса, ведь финансисты будут получать деньги в гривне и будут эти деньги выводить.

Гарбарук отметил, что в бюджет заложен курс гривны на уровне 29,4, и при условии курса около 25 грн за доллар бюджет недовыполняется. Это происходит потому, что множество международных платежей привязаны к курсу валюты, и при продаже на международных рынках за каждый доллар Украина получает не 29 грн, а всего 25 грн.

Экономист прогнозирует, что в новом правительстве будут снова говорить о "попередниках", которые "довели" экономику. И добавил, что в команде предыдущего президента действительно были люди, которые допускали серьезные ошибки в сфере финансов. Проблема, по словам Гарбарука, состоит в том, что большинство из этих "непрофессионалов уже перекрасились" в цвета новых партий и некоторые из них даже уже получили новые должности.

Эксперт также отметил, что банковская система Украины обязательно должна начать кредитовать реальный бизнес, а не "сидеть на потребительских кредитах". Только это, по мнению Гарбарука, приведет к реальному росту экономики.

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