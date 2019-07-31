Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Нужна ли полицейским помощь граждан: оценка эксперта

57 Читать материал на украинском

Глава центра прав человека "Смена" Татьяна Печончик дала оценку работе правоохранительных органов Украины.

Она отметила, что включение активных граждан в сотрудничество с полицией для обеспечения определенного уровня правопорядка и безопасности в их родных городах и поселках, является хорошей практикой. По ее мнению, вопрос в том, что активисты, которые включаются в этот процесс, не должны получать чрезмерных полномочий, которые есть у полицейских. По словам Печончик, нужно внимательно следить, как подобная инициатива будет реализовываться.

Она отметила, что муниципальная стража, которая должна была помогать полицейским в городе Одесса наоборот была привлечена для запугивания активистов. Этот пример показал, что подобные отряды в Украине могут использоваться вовсе не для того, для чего они задумывались.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Татьяна Печончик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости