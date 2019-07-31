Нужна ли полицейским помощь граждан: оценка эксперта

Глава центра прав человека "Смена" Татьяна Печончик дала оценку работе правоохранительных органов Украины.

Она отметила, что включение активных граждан в сотрудничество с полицией для обеспечения определенного уровня правопорядка и безопасности в их родных городах и поселках, является хорошей практикой. По ее мнению, вопрос в том, что активисты, которые включаются в этот процесс, не должны получать чрезмерных полномочий, которые есть у полицейских. По словам Печончик, нужно внимательно следить, как подобная инициатива будет реализовываться.

Она отметила, что муниципальная стража, которая должна была помогать полицейским в городе Одесса наоборот была привлечена для запугивания активистов. Этот пример показал, что подобные отряды в Украине могут использоваться вовсе не для того, для чего они задумывались.

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