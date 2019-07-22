Медведчук мог мешать освобождению украинских моряков: правозащитник объяснил причины

Правозащитник Марк Фейгин считает, что, вопреки расхожему мнению, Виктор Медведчук не способствовал освобождению украинских моряков из российского плена, а препятствовал такому освобождению.

По его мнению, Медведчук мог остановить развитие переговоров по этому вопросу, поскольку получить политических диведентов от нее не мог. Это по словам правозащитника, стало продолжением борьбы между Медведчуком и помощником президента России Владиславом Сурковым за статус "главного по Украине".

Фейгин предположил, что схемы возвращения моряков в Украину продвигал Сурков, а Медведчук, дабы не усилить влияние своего оппонента в этом вопросе, мог им препятствовать.

Последняя встреча с президентом Путиным, по мнению правозащитника, имела своей целью прежде всего продемонстрировать возможности Медведчука решать вопросы с Москвой. И для закрепления этого статуса он хотел заручиться поддержкой своей этой функции.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!