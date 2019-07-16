В Медиа-профсоюзе нашли единственный плюс в работе Мининформполитики

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал идею упразднения Министерства информационной политики озвученной накануне представителями партии "Слуга народа".

Он отметил, что не является ни адвокатом, ни защитником Мининформполитики. Однако считает, что можно назвать позитивным моментом то,министерство не превратилось в страшный "Минстець" (Юрий Стець – министр информационной политики и член СНБО), в отношении чего высказывались опасения, при учреждении данного министерства. В частности, по его словам, предполагали, что это будет министерством провластной цензуры, давления и жесткого политического влияния.

В тоже время, оценивая эффективность информационной политики, которая осуществлялась этим министерством, он отметил, что кроме действительно определенной мощной работой можно назвать солидарность с политическими узниками Кремля, информирование про ущемления российской властью украинцев и в России, и на оккупированных территориях.

Но это, по словам лидера медиа-профсоюза, единственный сегмент, в котором отмечен как позитивный и системный.

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