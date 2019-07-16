Украина готовит консолидированную претензию к России за нанесенный ущерб

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал решение Кабмина, о предоставлении компенсаций за разрушенное жилье, моральным и ответственным.

По его словам, вопрос получения компенсации за разрушенное жилье имеет две составляющие. В одном случае речь идет о жилье, жилье, разрушенном, а не поврежденном. Вместе с тем он подчеркнул, что речь не идет об имуществе, которое возможно находилось в этом доме, жилом помещении или квартире.

Он отметил, что задача государства заботиться за своих граждан, а уже потом, на межгосударственном уровне, решать вопросы возмещения ущерба от страны-агресора.Он напомнил, что в Украине работает комиссия, которая собирает всю информацию об убытках, которые нанесла Украине Россия, на основании которых будет подготовлена консолидированная претензия, которые будет передана Российской Федерации.

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