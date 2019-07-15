Конец эпохи ''кнопкодавства'': Раду ждут революционные изменения при голосовании

Народный депутат Украины Ирина Суслова отметила, что с введением сенсорной кнопки для голосования, можно будет увидеть реальные результаты работы Верховной Рады.

Она напомнила, что Украина брала на себя определенные обязательства, в частности перед международными партнерами, по реформе парламента и обеспечения проведения персонального, открытого голосования. Аппарат Верховной Рады, насколько мне известно, в течение последних трех лет работал над тем, чтобы изменить процедуру принятия решений в парламенте.

Сенсорные кнопки для голосования, по ее словам, было уже установлено, однако, они не подключены к системе. Она выразила надежду, что во время перерыва работы парламента, все необходимые технические процедуры будут завершены и уже следующая Рада сможет осуществлять голосование с использованием сенсорных кнопок и отпечатков пальцев.

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