65 млрд гривень компенсации: эксперт объяснил, почему украинцы могу не вернуть переплату за комунальные услуги

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук отметил, что решение Шестого апелляционного административного суда, который подтвердил незаконность решения о повышении тарифов на газ и тепло, можно логически обосновать и объяснить, но, по его убеждению, остается проблема с его имплементацией.

Так, по его словам, переплата потребителями, по предварительным подсчетам, составила примерно 65 млрд гривень, которые населенне и теплокоммунэнерго должны получить обратно. Но, он напомнил, что суд рассматривал постановление правительства, которое, на время рассмотрения судом, было уже отменено самим правительством.

Поэтому он предполагает, что правительство будет апеллировать в высших судебных инстанциях о том, что постановление было недействительным и не регулирует цену на газ.

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