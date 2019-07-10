65 млрд гривень компенсации: эксперт объяснил, почему украинцы могу не вернуть переплату за комунальные услуги

65 млрд гривень компенсации: эксперт объяснил, почему украинцы могу не вернуть переплату за комунальные услуги174 Читать материал на украинском
Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук отметил, что решение Шестого апелляционного административного суда, который подтвердил незаконность решения о повышении тарифов на газ и тепло, можно логически обосновать и объяснить, но, по его убеждению, остается проблема с его имплементацией.
Так, по его словам, переплата потребителями, по предварительным подсчетам, составила примерно 65 млрд гривень, которые населенне и теплокоммунэнерго должны получить обратно. Но, он напомнил, что суд рассматривал постановление правительства, которое, на время рассмотрения судом, было уже отменено самим правительством.
Поэтому он предполагает, что правительство будет апеллировать в высших судебных инстанциях о том, что постановление было недействительным и не регулирует цену на газ.
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