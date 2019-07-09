Прежнее руководство страны закрывало глаза: Шкиряк рассказал как возникла ситуация с телемостом

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал об отмене телемоста с телеканалом Кремля.

По его мнению, отмена телемоста стало противодействием наивысшей степени аморальности, который проявили организаторы телемоста и отметил, что вопрос защиты украинской информационной безопасности может быть обеспечен через невозможность работы таких телеканалов в Украине, а это вопрос, по его словам, является насущным с 2014 года.

Шкиряк считает, что прежнее руководство государства, в частности, экс-президент Петр Порошенко, молчало, закрывало глаза, что повлекло за собой нынешнюю ситуацию. Он уверен, что своевременная ответственность, в частности уголовная, сделала бы невозможным реванш в Украине.

Он добавил, что реакция патриотической части общества, которое продемострировало отношение к идее телемоста, была показательной.

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