Папа Римский обсудит с Путиным проекты на оккупированной территории Донбасса

Директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш признался, что у него нет каких-то ожиданий от встречи 4 июля в Ватикане Папы Римского Франциска и президента России Владимира Путина.

По его словам, эта встреча будет уже третьей, а по результатам первых двух никаких изменений не произошло. На этот раз, по его информации, они планируют обсудить вопросы церкви, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Но на самом деле, по мнению чиновника, эта встреча больше нужна Путину для легитимизации себя, и он использует любую возможность встретиться с лидерами западного мира.

Он напомнил, что помощник российского президента Юрий Ушаков, говорил о том, что собирается обсуждать гуманитарные проекты Римско-католической церкви на Донбассе. То есть, по его убеждению, если это действительно будет подтверждено со стороны Ватикана, фактически это означает, что Ватикан с лидером страны-оккупанта будет обсуждать свои проекты на территории, международным сообществом признается территории Украины.

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