Рынок электроэенергии невозможно запустить: эксперт объяснил, почему затруднен доступ потребителя к электросетям

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил, что рынок электроэнергии, это не ракета, которую можно запустить: ему нельзя приказать заработать, нажав на какую-то кнопку.

По его словам, рынок, это система, состоящая из взаимоотношений миллионов участников, по западной модели и пониманию, это сложная социальная система, которая образуется, в частности, благодаря свободным ценам. А условия сотрудничества двух сторон - продавца и покупателя - должны быть не только экономически обоснованными, но и открытыми, понятными и доступными для большинства потребителей.

На сегодня в Украине, отметил эксперт, имеем сложную ситуацию, в частности по доступности для потребителей электроэнергии, подтвержденную вмешательством Кабмина Украины в функционирование рынка.

Поэтому, отметил эксперт, если кто-то из рядовых участников, простых граждан не почувствует на себе, что рынок электроэнергетики не заработал, то это значит - что он не заработал для всех.

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