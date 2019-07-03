Отказ от пластика: активистка рассказала, как две простые привычки могут изменить экологию страны

Основатель проекта "Украина без мусора" Евгения Аратовская рассказала, что сегодня в Украине весь мусор буквально едет в окружающую среду.

По ее словам, наша личная ответственность – остановить приобретение, а, соответственно, и последующую утилизацию изделий из пластика. Она напомнила, что технологий по его утилизации сегодня нет. Есть единственный мусоросжигающий завод в Киеве, который, по ее словам, сжигает крайне мало, а такой вид утилизации крайне опасен.

Сделать жизнь более экологической, по ее убеждению, могут сделать две привычки современного жителя большого города. Первое, это иметь с собой свою многоразовую бутылка для воды или, в холодное время года, свою чашку для кофе. Иметь свою сумку для покупок.

Второй привычкой должна, по ее мнению, стать отказ от использования мусорных баков на улице. Она рекомендует все приносить домой, сортировать и искать возможность для передачи этого мусора в переработку или, по крайней мере, уменьшить использование пластика, который непригоден к переработке.

Вона заявила, что ничего не изменится, если не появится личная ответственность. Если мы будем сортировать и будем задавать вопросы власти, то эта реформа быстрее появится.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!