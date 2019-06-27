Диплом сейчас – не главное: эксперт объяснила, что ценят украинские работодатели

Гость студии – эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина.

Продолжаем узнавать свежие новости о профессиях и зарплатах в Украине.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Почему дипломированные специалисты сидят без работы? Какую роль играет высшее образование в дальнейшем трудоустройстве?

"Да, диплом играет определенную роль. Но далеко не главную. И студенты – сегодняшние и завтрашние – должны это понимать", – обращает внимание эксперт.

"Требование о наличии высшего образования содержится примерно в трети всех вакансий. Но по факту – это больше пожелание. Если перед работодателем предстает такой соискатель, который отвечает всем другим критериям и сможет аргументировать, почему он не получил высшее образование – например, это был осознанный выбор и человек решил сразу получать практические навыки – то отсутствие высшего образования не станет проблемой", – уверяет Дрожжина.

Какие качества сейчас ценят работодатели – узнайте большем в нашем эфире.

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