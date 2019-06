"Начало конца": Западу вынесли приговор за возвращение России в ПАСЕ

Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко – о возвращении России в ПАСЕ и коллективном демарше Украины и еще шести стран в Страсбурге.

"Есть такая английская певица, и у нее песня называется "This is Beginning of the End". То есть, "это начало конца". Все, что произошло (в ПАСЕ. – Ред.) – это начало конца. Это не просто смерть самой ПАСЕ, про которую аналитики говорят. Это симптоматика, это фактически приговор всей либерально-демократической системе, которая сейчас существует на Западе", – убежден эксперт.

Говорим о том, как России удалось "разъединить" страны ЕС и НАТО, а также о шантаже и "зеленом свете" для авторитарных режимов.

На чьей стороне США? Они могут помочь Украине или сосредоточены сейчас исключительно на внутренних выборах?

Ответы на эти и другие вопросы – в этом выпуске Студии Obozrevatel.

