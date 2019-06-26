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Ремонт дорог в Украине: эксперт сравнил качество бетона и битума

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Продолжаем обсуждать качество украинских дорог. Гость студии –эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Павловский.

Первую часть эфира о схемах коррупции в "Укравтодоре" можно посмотреть здесь.

Чем бетонные дороги лучше дорог из битума? Почему их не хотят строить в Украине?

Также говорим о строительстве первой отечественной платной дороги, которую собираются проложить из Львова в польский Краковец.

"Безусловно, как пилотный проект – это классная история. Но я загадываю наперед, что она не пройдет. Можно попробовать, но люди сами поймут, что это нерентабельно... Когда человек будет понимать, что проехать 60 км ему обойдется в 200 грн – образно говоря, практически 10 литров топлива – он начнет задумываться, а не объехать ли эту дорогу", – считает эксперт.

Больше о дорожных перспективах в Украине – смотрите в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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