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"Надо отдать должное КСУ": юрист оценила решение по подозреваемым в терроризме

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Эксперт по вопросам конституционного права Юлия Кириченко поддержала решение Конституционного суда Украины относительно подозреваемых в терроризме.

"Взятие под стражу – это существенное ограничение свободы, это как наказание. А потом человек, возможно, будет признан невиновным. Соответственно, это чрезмерное вмешательство государства в право на свободу", – заявила юрист.

"Возможно злоупотребление со стороны следственных органов, чтобы, возможно, даже кого-нибудь оппозиционного взять под стражу, возбудить дело по этим статьям. Потом он будет признан невиновным, когда суд рассмотрит, но суд вынужден сразу выбрать меру пресечения взятие под стражу", - добавила она.

По ее словам, "надо 100% отдать должное Конституционному суду", признавшему неконституционность безальтернативности ареста для подозреваемого в терроризме.

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Юлия Кириченко
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