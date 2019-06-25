"Нельзя покупать "на вырост": ортопед рассказал, как выбрать качественную обувь

Продолжаем разговор о правильной обуви. Гость студии – врач-ортопед Сергей Рыжов.

Начало эфира можно посмотреть здесь.

Что такое "качественная обувь"? На какие особенности обращать внимание при покупке?

"Про цену не стоит говорить. Нужно брать обувь, смотреть, какая она... Она даже может быть достаточно качественной и недорогой. И наоборот: может быть очень дорогая, которая вам не подойдет", – подчеркивает Рыжов.

Отдельно обсуждаем выбор детской обуви.

"Не нужно ничего покупать "на вырост", – настоятельно рекомендует медик. – Все должно быть по размеру. В большой обуви ребенку будет неудобно, нога будет ерзать, будет натирать и т.д."

Дальше в программе – спортивный обзор. Узнайте новости о Европейских играх в Минске, футбольных трансферах и зимних Олимпийских играх-2026.

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