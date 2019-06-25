Волна лже-минирований в Украине: "шутников" предупредили о реальных сроках

По Украине прошла очередная волна фейковых минирований. В МВД заявили, что будут инициировать ужесточение наказания за ложные сообщения.

Подробности рассказывает адвокат Егор Штокалов. Что грозит людям, которые сообщили о псевдо-минировании? Могут ли с них взыскать денежную компенсацию?

Почему правоохранительным органам сложно доказать вину преступника?

"Многие псевдо-минирования осуществляются роботами, ботами. Они совершают дозвон и без возможности идентификации голоса, голосовым набором, сообщают о минировании. И у правоохранителей меньше возможностей установить, кто же все-таки совершил данный звонок. Идентифицировать голос уже невозможно", – объясняет юрист.

Впрочем, преступника все же могут успешно поймать и наказать. О случае 2017 года, когда лже-минера приговорили к трем годам реального тюремного заключения – дальше в нашем эфире.

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