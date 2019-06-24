Начался Петров пост 2019: постная еда с точки зрения диетологии

В понедельник, 24 июня, у православных христиан начался Петров пост. В 2019 году он будет сравнительно недолгим – всего 18 дней – и закончится 12 июля.

Какие продукты под запретом? Диетолог Светлана Фус рассказывает о том, как длительное воздержание от мяса и рыбы влияет на человеческий организм:

"На самом деле, у нас очень небольшое количество продуктов животного происхождения, которые мы должны употреблять, чтобы обеспечивать организм всем необходимым. Например, можно за день съесть 1 яйцо, кусок рыбы, кусочек сыра и выпить стакан кефира", – объясняет специалист.

Подробнее о постной пище – смотрите в нашем эфире.

Также в этом выпуске – последние новости спорта. Женская сборная по баскетболу 3x3 вылетела с Европейских игр, Малик Трент перейдет в "Прометей", а украинские легкоатлеты сделали на Европейских играх в Минске "золотой дубль".

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