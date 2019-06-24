"Нафтогаз" себе оставляет 40 млрд от транзита": названы угрозы для украинской ГТС

Гость студии – эксперт по экономическим вопросам Мария Яковлева.

Обсуждаем угрозы для украинской ГТС. Почему "Укртрансгаз" уже пятый год ведут к банкротству?

"Все деньги за крупный транзит получает НАК "Нафтогаз". Наш регулятор почему-то не понял, что в данном случае нужно защитить "Укртрансгаз", и установил разные тарифы. Т.е. "Нафтогаз" получает оплату по европейским ценам от РФ – 30-36 долларов за 1000 метров кубических. А "Укртрансгазу" он платит по 240 гривен. Эту правовую коллизию установил наш регулятор. Таким образом, "Нафтогаз" себе оставляет около 40 млрд гривен от транзита. А "Укртрансгазу" остается меньшая часть и понятно, что это прямое банкротство", – рассказывает Яковлева.

Насколько вероятен газовый кризис в Европе? Зависят ли сейчас европейские страны от украинского транзита? И что будет после 1 января 2020 года?

Разбираемся в газовом конфликте в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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