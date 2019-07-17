"Политика разделяет людей в Украине": психолог посоветовал, как не ссориться из-за выборов

Психолог и полиграфолог Дмитрий Попов – о том, как не поссориться с близкими из-за грядущих парламентских выборов.

По каким критериям украинцы выбирают политиков? Что нами руководит – здравый ум или эмоции? Как сохранить семью, если муж и жена оказались по разную сторону избирательных "баррикад"? Ищем ответы на эти и многие другие вопросы.

"На самом деле, политика очень сильно разделяет людей в Украине. Почему такое происходит? Очень просто: выборы в Украине – это вопрос не рациональный, а эмоциональный", – рассказывает Попов.

Он говорит, что взятая им выборка "не тянет" на научное исследование, однако демонстрирует тенденции.

"Я могу по своей выборке утверждать, что ориентировочно 75% населения, электората, не в состоянии воспринимать каких-либо логических выводов. Только 25% могут действительно логически и рационально мыслить. Уровень образования и воспитания людей в Украине сейчас критически низок", – с сожалением отмечает психолог.

Насколько политика вредит психике – смотрите в нашем эфире.

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