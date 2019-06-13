Реакция России очень красноречивая: эксперт приветствовал решение США о переименовании Киева

Член Экспертной группы по вопросам языковой политики при Кабинете министров Украины Сергей Оснач приветствовал решение США о переименовании Киева в латинской транслитерации с Kiev на Kyiv и отметил, что это важно для нашей страны, с точки зрения украинской языковой самобытности.

Именно потому, что в мире есть правило, использовать названия географических объектов так, как их топонимику определяют в этой стране, МИД и посольство в США инициировало эти изменения. В США не было оснований отказывать, как и другие страны не могут отказать Украине в праве на свое собственное название.

За исключением России, которая, по его словам, красноречивой реакцией подтвердила то, что она отрицает право Украины на языковую самобытность.

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